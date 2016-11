Dark Souls mit Virtual Reality? In einem Video-Interview gibt der Produzent Atsuo Yoshimura Anlass zu Spekulationen über einen VR-Ableger.

Anlässlich der Golden Joystick Awards 2016 wurde unter anderem auch der Produzent von Dark Souls III interviewt, Thema dabei: Virtual Reality. Auf die Frage an Atsuo Yoshimura, ob jemals ein Spiel aus der Reihe in VR zu sehen sein wird, antwortete der zunächst verunsicherte Produzent mit einem "wir hoffen es". Eine Ankündigung sieht natürlich anders aus, allerdings lässt diese Äußerung aufhorchen.

Bereits vor Monaten nannte man den letzten DLC zu Dark Souls III auch das Ende der Serie, der Entwickler From Software wolle sich auf eine neue Marke konzentrieren. Im Sommer kündigte der Studiochef Hidetaka Miyazaki allerdings an, nicht im Wege zu stehen, wenn Entwickler die eigentlich abgeschlossene Reihe unbedingt erweitern wollen. Doch selbst ohne neuen Teil könnte es die düstere Spielwelt auf die Brille schaffen, dann beispielsweise in Form von Neuauflagen.

Das Interview findet ihr in diesem YouTube-Video, konkret äußert sich Yoshimura bei 52:30 zum VR-Thema.