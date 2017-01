Die Reise im Actionspiel Dark Souls III ist noch nicht ganz vorüber. Heute hat Bandai Namco in einer Pressemeldung den letzten Zusatzinhalt datiert.

Dark Souls III: The Ringed City ist der Name des letzten Zusatzinhalts zum im April 2016 veröffentlichten Actionspiel. Bandai Namco hat Details zum DLC heute per Pressemeldung bestätigt und in diesem Zusammenhang auch den 28. März 2017 als Erscheinungstermin für das Download-Paket auf PS4, Xbox One und PC (via Steam) bekanntgegeben.

Der letzte Zusatzinhalt zum fordernden Actionspiel führt euch auf der Jagd nach dem Sklavenritter Gale buchstäblich an das Ende der Welt. Das Zeitalter des Feuers neigt sich dem Ende zu und mit ihm sieht auch die Welt ihrem Untergang entgegen. In einer Ära, in der alle Länder in sich selbst münden, wird ein einsamer Abenteurer in den irrsinnigen Abgrund der Welt getrieben und enthüllt die Geheimnisse der Vergangenheit.

Auf eurer Reise in die sagenumwobene "Ringed City" stoßt ihr auf historische Ungetüme, neue Charaktere, die auf dem schmalen Grat zwischen Vernunft und Wahnsinn wandeln, neue Rüstungen, Waffen und Magie sowie letztlich auf eine längst verlorene Stadt, in der euch völlig neue Schrecken erwarten.

Der DLC wird einzeln 14,99 Euro kosten und ist damit genauso teuer wie das erste DLC-Paket Ashes of Ariandel. Ein Season Pass mit beiden Zusatzinhalt kostet rabattierte 24,99 Euro. Zudem wurde auch die neue Dark Souls III: The Fire Fades Edition für den 21. April bestätigt, die neben dem Hauptspiel auch beide DLCs beinhaltet.