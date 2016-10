Dark Souls III: Ashes of Ariandel

Ashes of Ariandel, die Erweiterung zu Dark Souls III, war gestern kurzzeitig auf der Xbox One spielbar. Der Fehler wurde jedoch mittlerweile behoben.

Besitzer des Season Pass von Dark Souls III konnten gestern bereits einen Blick in die neue Erweiterung Ashes of Ariandel werfen. Denn durch einen Fehler wurde der DLC zu früh auf dem Marktplatz der Xbox One freigeschaltet.

Mittlerweile wurde der Fehler jedoch behoben und Publisher Bandai Namco entschuldigt sich für die Verwirrung, die entstanden ist. Die Erweiterung wird nun wie geplant am 24. Oktober erscheinen.