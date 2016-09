Wie geht es mit Dark Souls weiter? Diese Frage stellen sich zahlreiche Fans der Franchise immer wieder. Diesbezüglich macht Hidetaka Miyazaki nun eine relativ klare Ansage.

Der President von Entwickler From Software bestätigte nun im Gespräch mit Polygon, dass Dark Souls III tatsächlich das letzte Spiel innerhalb der Franchise von From Software war - zumindest was die kurz- bis mittlefristige Zukunft betrifft.

Laut Miyazaki sei es für From Software "an der Zeit, die Dark-Souls-Franchise hinter sich zu lassen." Und weiter: "Als President von From Software möchte ich die Möglichkeit für die Zukunft nicht komplett ausschließen, dass wir die Franchise zurückbringen. Es könnte auch jemand Anderes in meinem Unternehmen geben, der einmal an neuen Ablegern arbeiten möchte. Aber ich glaube, dass die Serie nach den zwei DLC-Paketen [zu Dark Souls III] wirklich enden wird."

Noch auf der E3 2015 hatte Miyazaki geäußert, dass der aktuelle Teil nicht das finale Spiel innerhalb der Reihe sei. Das klingt heute dann doch schon etwas anders. Zumindest bis auf Weiteres werdet ihr wohl kein neues Dark Souls erwarten können.

Immerhin: Remaster-Versionen der früheren Souls-Titel sind noch nicht gänzlich als Thema vom Tisch. Selbiges treffe außerdem auch auf eine neue IP zu, die auf den in der Dark-Souls-Reihe etablierten Ideen aufbaut. Zunächst harren wir aber der Dinge und freuen uns auf den ersten DLC-Inhalt zu Dark Souls III namens Ashes of Ariandel, welcher ab dem 25. Oktober zu haben sein wird. Anfang 2017 folgt dann der zweite Zusatzinhalt, ehe es das dann erst einmal mit Dark Souls gewesen sein dürfte.