Dark Souls 3 ist schon an und für sich eine Herausforderung. Trotzdem suchen Spieler immer nach neuen Möglichkeiten, das Spiel noch schwerer zu gestalten. Einer davon hat nun Bananen verkabelt und zu einem Tastatur-Layout angeordnet und ja, Dark Souls 3 damit sogar durchgespielt.

Auf dem Twitch-Kanal The Super Scrubs findet man regelmäßigkeiten Kuriositäten unter den Möglichkeiten einen Durchlauf in Dark Souls 3 zu absolvieren. Das berüchtigt knackige From-Software-Rollenspiel hat der Streamer zuletzt erst mit einem Lenkrad und Donkey-Kong-Bongos durchgespielt. Nun hat er sich etwas noch Absurderes einfallen lassen und kurzerhand mehrere Bananen zum Tastaturersatz umfunktioniert. Auf Reddit hat The Super Scrubs seinen Versuch dokumentiert: "Ich habe zehn Bananen miteinander verbunden, um die wichtigsten Knöpfe zu emulieren (WASD, linke und rechte Maustaste, rollen und heilen.)" Selbst für den erfahrenen Profi sei das der bisher schwierigste Durchlauf gewesen.

Kein Wunder, einige Bosse beanspruchten die Tasten so sehr, dass wohl am Ende kaum mehr als Matsch übrig geblieben sei. Wie das System funktioniert? Man kennt es am ehesten noch mit Kartoffeln: Erdet sich der Anwender, kann er auch mit einer Banane einen geschlossenen Kreislauf herstellen. Mit Alligatorklemmen werden die süßen Früchtemit einer Human-Interface-Device-Platine (HID) verbunden, um die gewünschten Tasten zu emulieren. Der gesamte Run dauert etwa drei Stunden. Dabei hat The Super Scrubs gerade einmal 16 Mal ins Gras gebissen.

Live-Video von TheSuperScrubs auf www.twitch.tv anzeigen