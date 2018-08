Bestätigt: Kein Release in Europa!

Zur gamescom kündigte Bandai Namco die Dark Souls Trilogy für PS4 und Xbox One an, ein Paket, das alle drei Teile der Trilogie für die aktuellen Plattformen umfasst. Allein: Hierzulande werden wir nicht in den Genuss dieses Bundles kommen!

Wer bislang einen Bogen um die Dark-Souls-Reihe gemacht hat, sollte mit der Dark Souls Trilogy einen passenden Einstieg auf den Plattformen PS4 und Xbox One erhalten. Dabei sollte die Remaster-Version des ersten Teils, welche eigenständig ja so nur für die Switch verfügbar ist, ebenfalls den Weg auf die beiden populären Konsolen von Sony und Microsoft finden.

Allerdings wird die Trilogie mit allen drei Hauptspielen sowie sämtlichen Zusatzinhalten nur eingeschränkt erhältlich sein. Wie der Publisher nun bestätigte und klarstellte, erscheint die Dark Souls Trilogy ausschließlich in den Vereinigten Staaten sowie in Asien. In Europa ist indes keine Veröffentlichung des Bundles geplant.

Im Statement stellte man nun nochmal klar, dass die Ankündigung losgelöst von der aktuellen gamescom erfolgte und europäische Fans die Remaster-Version von Dark Souls ab dem 19. Oktober 2018 ja auf der Switch zocken könnten. Gründe, warum man Europa bei der Trilogie außen vor lässt, werden darüber hinaus nicht genannt.