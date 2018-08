Zur gamescom 2018 in Köln gab es eine weitere relevante Ankündigung aus dem Hause From Software: Wer bislang einen Bogen um die Dark-Souls-Reihe gemacht hat, der hat dafür in Kürze nun endgültig keinen Grund mehr.

Zur Kölner Messe wurde nun nämlich bestätigt, dass alle drei Teile der anspruchsvollen Actionreihe Dark Souls in einem Paket zusammengefasst und als Dark Souls Trilogy neu veröffentlicht werden. Der Release des Gesamtpakets erfolgt für PS4 und Xbox One.

Konkret erhaltet ihr auf diesen beiden Plattformen dann die Remastered-Version von Dark Souls sowie Dark Souls II: Scholar of the First Sin und Dark Soul III in der The Fire Fades Edition. Damit erhaltet ihr beim Kauf nicht nur die jeweiligen Basisspiele, sondern auch alle verfügbaren DLC-Inhalte direkt mit an die Hand.

Die Trilogie wird nur in Amerika in limitierter Auflage auch als physische Retail-FAssung zu haben sein; wie es sich diesbezüglich in Europa verhält, bleibt abzuwarten. Ansonsten gibt es den Titel auch in digitaler Form.

Die Dark Souls Trilogy soll ab dem 19. Oktober für PS4 und Xbox One zu haben sein.