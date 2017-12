Dark Age of Camelot

In Dark Age of Camelot wird sich etwas drastisch ändern. Nach 17 Jahren in Betrieb wird das Abo-Modell umgestellt und soll neue Spieler anlocken.

Weit vor World of WarCraft zog bereits ein anderes MMORPG die Spieler in seinen Bann. Dark Age of Camelot erschien 2001 und gehört mit zu den ältesten Vertretern seines Genres. Nun, 17 Jahre später, folgt eine gravierende Änderung, die wieder neue Spieler anlocken soll.

Anders als viele andere MMORPGs hält der Titel nämlich bis heute an seinem klassischen Abo-Modell fest. Zumindest bislang. Im kommenden Jahr wird es die Umstellung auf ein Free-to-play-Modell geben. Dann dürfen Spieler auch in Dark Age of Camelot: Endless Conquest kostenlos bis Stufe 50 leveln und die Endgame-Inhalte des Titels erleben.

Natürlich wird es einige Einschränkungen für diejenigen geben, die kostenlos spielen wollen. So können diese nur eine begrenzte Anzahl an Charakteren erstellen. Außerdem dürfen sie nicht jede Klasse spielen. Auch Housing fällt für Free-to-Play-Spieler weg. Diese dürfen nur von Spielern erworben werden, die ein gültiges Abonnement abgeschlossen haben.

Spielt ihr Dark Age of Camelot noch oder könntet ihr euch vorstellen, es einmal auszuprobieren, sobald die Umstellung auf Free to Play erfolgt ist?