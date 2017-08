Xbox One

Inhaber einer Xbox One mit einem Faible für Rennspiele dürfen sich über einen neuen Genre-Vertreter freuen, der nun für die Microsoft-Heimkonsole angekündigt wurde. Das Spiel war bis dato lediglich für PC und PS4 erhältlich.

Der unabhängige Entwickler Three Fields Entertainment hat angekündigt, dass das bislang lediglich für PC und PS4 erhältliche Rennspiel Danger Zone nun den Sprung auch auf die Xbox One von Microsoft schaffen wird. Das bestätigte man nun über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Details zur Xbox-One-Variante von Danger Zone sind derzeit eher noch spärlich. Allerdings steht fest, dass diese gegenüber den früheren Spielversionen mindestens 12 neue Level und drei neue Fahrzeuge spendiert bekommt. Unklar ist, ob diese Inhalte per Update auch auf PC und PS4 nachgeliefert werden.

Außerdem bestätigte man im Rahmen der Ankündigung, dass künftig auch die leistungsstärkere Xbox One X unterstützt werden soll; hier wird Danger Zone - ein spiritueller Nachfolger zum Crash Mode aus Burnout - in nativem 4K dargestellt. Einen konkreten Release-Termin für das Spiel auf der Xbox One gibt es noch nicht.