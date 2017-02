NIS America hat in San Francisco nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht und auch den hiesigen Termin für Danganronpa V3: Killing Harmony bestätigt.

Der neueste Teil der Danganronpa-Reihe ist nun auch für den Westen konkret bestätigt worden. In San Francisco hat Publisher NIS America nun desn Termin für Danganronpa V3: Killing Harmony in Nordamerika sowie Europa bestätigt.

Etwas früher in den Genuss des Spiels kommen demnach die Nordamerikaner, denn dort wird es bereits am 26. September 2017 soweit sein. In Europa fällt die Wartezeit drei Tage länger aus. Hierzulande ist das Spiel für PlayStation 4 und PS Vita dann ab dem 29. September 2017 zu haben.