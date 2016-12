Nach der Enthüllung im Oktober hat Spike Chunsoft endlich einen Termin für die PS4-Remakes der ersten beiden DanganRonpa-Teile genannt.

Eurogamer berichtet, dass Spike Chunsoft endlich einen konkreten Erscheinungstermin für DanganRonpa 1&2 Reload genannt hat. Die Remakes der ersten beiden Serienteile der DanganRonpa-Reihe erscheinen demnach in Europa am 17. März 2017 für PS4. Die USA sind drei Tage vorher, also am 14. März 2017, an der Reihe.

DanganRonpa: Trigger Happy Havoc, der erste Teil der Compilation, erschien ursprünglich in Japan am 25. November 2010 für die PSP, schaffte aber erst auf der PlayStation Vita am 14. Februar 2014 den Sprung nach Europa. Bei dem zweiten Teil, DanganRonpa 2: Goodbye Despair, ist ein ähnliches Muster zu beobachten. Er wurde nämlich am 26. Juli 2012 zuerst in Japan für die PSP veröffentlicht und erlebte erst am 5. September 2014 auf der PlayStation Vita seine Europaveröffentlichung.

So schön der konkrete Europatermin für die Compilation ist, so schade ist es eigentlich, dass Spike Chunsoft nicht gleich noch den dritten Teil mit auf die Disc gepackt hat. Aber vermutlich ist das Zeitfenster zwischen dessen Japantermin am 12. Januar 2017 und der Veröffentlichung einer lokalisierten Fassung in unseren Gefilden zu kurz.