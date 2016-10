Die ersten beiden Teile der DanganRonpa-Reihe werden nun im Rahmen einer Neuauflage auch für Sonys aktuelle Konsole PlayStation 4 erscheinen.

Die Reihe feierte ihr Debüt ursprünglich auf der PlayStation Portable, schaffte dann aber zunächst den Sprung auf die PS Vita. Im Westen sorgten später PC-Umsetzungen für Steam für etwas mehr Aufsehen. Jetzt bringt NIS America die ersten beiden Teile für die PS4.

Das Paket wird den Namen DanganRonpa 1&2 Reload tragen und soll Anfang 2017 in Europa sowie Nordamerika für die Sony-Konsole erhältlich sein. Neben den beiden ursprünglichen Titeln mit den Untertiteln Trigger Happy Havoc und Goodbye Despair gibt es dabei auch das Vita-Spin-Off Another Episode: Ultra Despair Girls. Ein vollwertiger dritter Teil der Reihe befindet sich losgelöst vom neuen Bundle derzeit für PS4 und Vita in Arbeit.