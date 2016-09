Auf der Tokyo Game Show haben die Entwickler von Spike Chunsoft einen weiblichen Hauptcharakter für den nächsten Teil von Danganronpa bestätigt. Dies ist das erste Mal in der Reihe, dass ihr in die Rolle einer weiblichen Protagonistin schlüpft.

Auf der Tokyo Game Show hat Entwickler Spike Chunsoft bekanntgegeben, dass man in Danganronpa 3 die Rolle eines weiblichen Hauptcharakters übernimmt. Diese hört auf den Namen Kaede Akamatsu und spielt in der Danganronpa-Reihe die erste weibliche Hauptrolle. Zuvor konnte man lediglich im Spin-Off Danganronpa: Another Episode in die Rolle einer Frau schlüpfen.

Danganronpa 3 erscheint im Januar 2017 in Japan. Eine Ankündigung für den Westen steht noch aus.