In diesem Jahr erwartet virtuelle Rally-Fahrer mit Dakar 18 eine offizielle Videospielumsetzung des weltbekannten Offroad-Rennens. Jetzt steht auch ein Publisher fest – und der kommt aus Deutschland.

Es wird dreckig: Im Laufe des Jahres erscheint mit Dakar 18 eine offiziell lizenzierte Videospielumsetzung der berühmtesten Rally der Welt. Nun steht auch der Publisher fest.

Koch Media bringt das Offroad-Rennspiel über sein Label Deep Silver auf die PS4, die Xbox One sowie den PC. Dabei vertreibt das deutsche Unternehmen das Spiel nicht nur hierzulande, sondern weltweit. Als Entwickler fungiert Bigmoon Entertainment (u.a. FlatOut 4: Total Insanity).

"Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Bigmoon Entertainment an diesem vielversprechenden Titel und freuen uns darauf, unsere ganze Erfahrung in das Projekt einbringen zu können. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, gemeinsam das Dakar-Franchise zukünftig in der Spielergemeinschaft etablieren zu können", sagt Klemens Kundratitz, CEO bei Koch Media.

Ein genauer Erscheinungstermin für Dakar 18 steht bisher nicht fest. Anbei der erste Trailer zum Titel.