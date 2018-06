Shooter-Fans mit Switch freuen sich, denn in Daemon X Machina ballert ihr bald mit einem waffenstarrenden Kampf-Mech massenhaft Roboter zu Klump.

Als Teil der Nintendo Direct wurde am heutigen Abend auch frisches Futter für Shooter-Fans auf Nintendo Switch in Aussicht gestellt: Daemon X Machina lässt euch in einen schwer bewaffneten Kampf-Mech im besten Gundam-Stil steigen.

Ihr kämpft aus der Third-Person-Sicht gegen jede Menge feindliche Mechs und Robotergegner. Dabei steht neben dem Einsatz von MG-Salven, Raketen und Co. auch geschicktes Ausweichen an – gerade die Bosse decken euch mit allerhand Projektilen und Lasersalven ein. Grafisch ist die flotte Action, bei der ihr am Boden und in der Luft die Waffen sprechen lasst, in einem gefälligen Cel-Shading-Stil gehalten.

Der Trailer vermittelt einen guten Eindruck davon, was euch in Daemon X Machina erwartet:

Daemon X Machina - E3 2018 Announcement Trailer Marvelous bringt 2019 mit Daemon X Machina ein Mech-Actionspiel auf Basis der Unreal Engine exklusiv für Switch auf den Markt.

Einen Termin für das Spiel von Entwickler First Studio gibt es bisher nicht, am Ende des Trailers heißt es lediglich 2019.