Die Spekulationen haben sich erfreulicherweise bewahrheitet: CD Projekt RED hat nun auch im Internet erstmals Gameplay aus der Sci-Fi-RPG-Hoffnung Cyberpunk 2077 gezeigt - und das nicht zu knapp!

Unverhofft kommt oft, so auch auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Entwickler CD Projekt RED. Das Lebenszeichen seit längerer Zeit war dahingehend interpretiert worden, dass die Macher von The Witcher und Gwent möglicherweise nun auch im Netz erstes Gameplay aus Cyberpunk 2077 zeigen könnten - und diese Spekulationen haben sich bewahrheitet.

Wer jetzt denkt, dass man vielleicht nur einen kurzen Gameplay-Clip präsentiert, der sieht sich aber getäuscht: CD Projekt RED hat vielmehr die komplette Gameplay-Demo veröffentlicht, die zuvor nur hinter verschlossenen Türen auf der E3 sowie in variierter Form dann auch auf der gamescom zu sehen war.

Wichtig: Es handelt sich um Work-in-Progress-Material, das einen aktuellen Eindruck vom derzeitigen Entwicklungsstand vermitteln soll. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich der Titel inhaltlich und optisch bis zum endgültigen Release noch verändern.

Adam Badowski, Game Director und Head of Studio bei CD Projekt RED, kommentiert die heutige Veröffentlichung: "Was wir heute veröffentlichen, wurde von einem Spiel aufgenommen, das sich mitten in der Entwicklung befindet. Da viele der Assets und Mechaniken in der aktuellen Version von Cyberpunk 2077 höchstwahrscheinlich modifiziert werden, haben wir uns zunächst entschlossen, dieses Gameplay nur Medienvertretern zu zeigen. Elemente wie Gunplay (sowohl visuell als auch in Bezug auf die RPG-Statistiken), Netrunning, Autophysik oder die Benutzeroberfläche des Spiels - das alles befindet sich noch in der Playtestphase und wir fühlten uns unwohl dabei, uns öffentlich auf ein bestimmtes Design festzulegen. Animationsstörungen, Work-in-Progress Charakter-Gesichtsausdrücke, frühe Versionen von Orten - all das hat uns zögern lassen, das zu veröffentlichen, was wir nun sehen werden."

"Wir wissen aber auch, dass viele Spieler ebenfalls sehen wollen, was die Medien gesehen haben. Obwohl dies wahrscheinlich nicht das gleiche Spiel ist, das man später zum Launch auf seinem Bildschirm hat, haben wir uns dennoch entschlossen, dieses 48-minütige Video zu veröffentlichen. So sieht Cyberpunk 2077 heute aus. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt!"

Und jetzt ohne weitere Umschweife: Viel Spaß mit der Gameplay-Demo von Cyberpunk 2077! Unsere Eindrücke vom Spiel von der gamescom haben wir zudem in einer aktuellen Cyberpunk 2077 Preview für euch zusammengefasst.