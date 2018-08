Cyberpunk 2077, der neue Sci-Fi-RPG-Hoffnungsträger der Witcher-Macher von CD Projekt RED, hat nun einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt genommen.

Wie am Rande der gamescom in Köln in dieser Woche bekannt wurde, gehen die Arbeiten an Cyberpunk 2077 weiterhin gut voran. Anlässlich der Präsentation einer überarbeiteten E3-Demo, die deutliche Fortschritte seit Juni gemacht hat, bestätigten die Entwickler nun auch, dass der Titel mittlerweile von Anfang bis Ende spielbar ist.

Dank des Erreichens des wichtigen Entwicklungs-Meilensteins ist Cyberpunk 2077 damit nun inhaltlich weitestgehend vollständig; zumindest lässt sich die Story damit im Großen und Ganzen bereits abwickeln und durchzocken. Bis zu Release, der noch einige Zeit entfernt ist, wird man aber natürlich noch viel auch an einzelnen Handlungssträngen werkeln.

Im Gegensatz zur E3 hat die gezeigte Demo auf der gamescom einige Änderungen aufzuweisen. So konnten Teilnehmer an der Präsentation nun erstmals auch einen männlichen Protagonisten begutachten, nachdem man sich auf der E3 noch auf eine weibliche Version konzentriert hatte. Zudem wurde die futuristische Stadt des Spiels nun auch bei Tageslicht präsentiert.

Unsere Eindrücke von der gamescom-Demo haben wir in einer Cyberpunk 2077 Preview für euch zusammengefasst. Der Titel hat bis auf Weiteres keinen Release-Termin, jedoch bekräftigte CD Projekt RED PC, PS4 und Xbox One als unterstützte Plattformen. Gerüchteweise könnte das Spiel ja auch Next-Gen-Hardware unterstützen, also insgesamt ein Cross-Gen-Titel sein; die Bestätigung steht aber noch aus.