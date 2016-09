Die Macher von The Witcher 3 haben sich für ihr neues Projekt Cyberpunk 2077 um finanzielle Zuschüsse beworben und ein paar Hinweise auf mögliche Inhalte gegeben.

Die Macher von The Witcher 3 arbeiten derzeit am Open-World-Spiel Cyberpunk 2077, für das sich das Studio um finanzielle Zuschüsse für die Finanzierung neuer Technologien beworben hat. Die im Zuge dessen herausgegebenen Informationen erlauben nun Rückschlüsse auf den Inhalt des Spiels, über das bisher noch wenig bekannt ist.

In der Bewerbung für die 7,3 Millionen US-Dollar Unterstützung, die vom polnischen "National Centre for Research and Development" vergeben werden, bewirbt sich CD Projekt Red mit insgesamt vier Technologien. Unter anderem soll mit den Technologien eine riesige, lebendige Stadt entwickelt werden, die in Echtzeit spielbar sein soll. Auch ein "Seamless Multiplayer", also ein "nahtloser Mehrspieler-Modus" sei Inhalt des Spiels, für den Mechaniken entwickelt werden, um beispielsweise Gruppen zu organisieren oder Gegner zu suchen. Die beiden anderen Technologien "Animation Excellence" und "Cinematic Feel" dürften für grafische Umsetzungen genutzt werden.

Auf Nachfrage von Pcgamer.com bestätigte das Entwicklerstudio die Bewerbungen um die Zuschüsse, allerdings wollte man eine weiteren Details zur Funktion der Technologien herausgeben.