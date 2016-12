Neue Stellenausschreibungen von CD Projekt RED verraten womöglich neue Details zum Rollenspiel-Hoffnungsträger Cyberpunk 2077, der sich bereits seit geraumer Zeit in der Mache befindet.

Das Spiel aus dem Hause der Witcher-Macher gilt als Hoffnungsträger unter Genre-Fans; kein Wunder, schlugen doch die Witcher-Spiele vollends ein. Mit einem neuen Setting versucht CD Projekt RED nun an den Erfolg anzuschließen; dieses ermöglicht auch gänzlich neue Spielmechaniken.

So sucht das Entwicklerstudio nun nach einem Gameplay-Programmierer, der mit den bereits angestellten Gameplay und Level Designern zusammenarbeiten sollen. Im Mittelpunkt des Aufgabenbereichs der neuen Stelle stehen dabei Programmierarbeiten an der notwendigen Architektur in Bezug auf Fahrzeug-bezogene Codezeilen. Explizit werden dabei auch die physikalischen Aspekte von Fahrzeugen sowie Luftfahrzeugen genannt. Gut möglich also, dass ihr in Cyberpunk 2077 auf die eine oder andere Art schneller in der Spielwelt vorankommen könnt.

Unterdessen scheint CD Projekt RED auch weiter auf Expansionskurs zu sein; das geht aus einer weiteren Stellenausschreibung für den Posten eines Gameplay Designers hervor. In der Studio-Niederlassung in Krakau, die kreativ unabhängig arbeitet, jedoch das Warschauer Team - hier entsteht Cyberpunk 2077 - unterstützt, soll die Mitarbeiterzahl von derzeit rund 30 auf 60 bis 90 in der nahen Zukunft gesteigert werden.