Seit Jahren werkeln die Witcher-Macher von CD Projekt RED am Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077, das bekanntermaßen noch viel größer und ambitionierter werden soll als beispielsweise The Witcher 3. Das könnte sich womöglich auch in einem Ausflug auf den Mond äußern.

Auf der diesjährigen E3 wird es voraussichtlich endlich handfeste Infos zum Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED geben. Im Vorfeld der großen US-Messe macht nun aber ein weiteres Gerücht zum Spielinhalt die Runde.

So berichtet GamPressure nun unter Bezugnahme auf eine namentlich nicht genannte Quelle, die mit dem Titel vertraut sein sollen, dass es euch in Cyberpunk 2077 auch auf den Mond verschlagen wird. Demnach besteht ein Teil des in einer offenen Spielwelt angesiedelten RPGs darin, dass ihr eine Reise auf den Mond durchmacht. Es soll sich aber eben nur um "ein Fragment des Spiels" handeln.

Ob der Quelle des Magazins Glauben geschenkt werden kann, bleibt abzuwarten, denn eine offizielle Bestätigung steht natürlich vorerst aus. Zuletzt ließ die gleiche Seite bereits verlautbaren, dass Cyberpunk 2077 wohl aus der First-Person-Perspektive gezockt wird. Womöglich schon zur E3 werde wir genauere Infos zu diesen beiden vermeintlichen Spieldetails wissen.