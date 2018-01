Erst kürzlich gaben die Mannen von CD Projekt RED auf dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077 ein erstes Lebenszeichen seit über vier Jahren zum ambitionierten Rollenspiel-Projekt ab. Jetzt gibt es weitere Gerüchte um eine erste Präsentation des Spiels.

Die Videospielszene war reichlich gehypt, als es seit über vier Jahren mal wieder ein offizielles Lebenszeichen von Cyberpunk 2077 gab, dem neuen Projekt der Witcher-Macher. Was ein simples *beep* so alles auslösen kann. Seither gibt es natürlich viele Spekulationen darum, dass CD Projekt RED den Tweet nicht ohne Grund abgesetzt hat und womöglich bald eine Ankündigung des Spiels bzw. gar erste Präsentation tätigen könnte. Diesbezüglich gibt es nun neue Gerüchte.

So verdichten sich mittlerweile die Anzeichen, dass wir uns noch einige Monate gedulden müssen, bis es wirklich Handfestes zum Sci-Fi-Rollenspiel geben wird. Vieles deute auf eine Vorstellung im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles hin, heißt es nun seitens der polnischen Kollegen von GRYOnline.

In einem Artikel werden dabei zwei unterschiedliche Quellen zitiert, die von einem E3-Auftritt von Cyberpunk 2077 sprechen. Demnach soll der Titel während einer der großen Pressekonferenzen in Form eines Trailers gezeigt werden. Auf der Messe selbst soll es anschließend für die Presse erste Präsentationen hinter verschlossenen Türen geben. Sofern es also nicht im Vorfeld einen Leak gibt und sich die Aussagen der Quellen bewahrheiten, dann wird es erstes Gameplay aus Cyberpunk 2077 frühestens im Juni 2018 zu sehen geben.

Interessant dürfte zu sehen sein, welches Unternehmen Cyberpunk 2077 dann auf der E3 zeigen darf. Ist es Sony? Oder doch Microsoft? Und was heißt das dann möglicherweise für (zeit-)exklusive Inhalte? Am wahrscheinlichsten erscheint derzeit eine Präsentation bei Sony, da auch Berichte die Runde machten, dass es bereits eine spielbare Demo für die PS4 gebe. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.