CD Projekt RED hat sich mit der epischen Rollenspiel-Reihe The Witcher einen Namen gemacht. Mit Cyberpunk 2077 hat man ein neues vielversprechendes Projekt in Arbeit, um das es aber zuletzt sehr still geworden war - bis jetzt.

Nach der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt hat CD Projekt RED noch zwei große Erweiterungen zum Rollenspiel veröffentlicht, der Fokus liegt aber längst auf dem Sci-Fi-Projekt Cyberpunk 2077. Das Cyberpunk-Rollenspiel wurde im Januar 2013 angekündigt, seit der Bestätigung der Entwicklung hielten sich die Macher rund um das Spiel aber ziemlich bedeckt.

Zuletzt gab es von offizieller Seite vor über vier Jahren etwas zu hören - bis heute. Denn urplötzlich ist der offizielle Twitter-Account zum Spiel wieder zum Leben erwacht. Dort wurde nun ein simples "*beep*" getweetet. Unter dem Strich nur ein kleines Wort, aber CD Projekt RED unterstreicht damit, dass das Spiel weiter am Leben ist und wohl schon bald handfeste Infos zu erwarten sind.

Warum? Der letzte Eintrag zum Spiel bei Twitter datiert auf Dezember 2013, ehe Cyberpunk 2077 dort quasi von der Bildfläche verschwand. Es muss also einen Grund haben, warum CD Projekt RED nun diesen Weg wählt, um wieder Aufmerksamkeit auf den Titel zu lenken. Schließlich liegt der Release von The Witcher 3 nun auch schon einige Zeit zurück und Gamer lechzen nach dem neuen Spiel des Studios, das sich ja jetzt auch schon sehr lange in Arbeit befindet. Gut möglich also, dass man sich der Fertigstellung nun doch mit größeren Schritten nähert und in diesem Jahr endlich Nägel mit Köpfen macht, was handfeste Infos und Details betrifft.

Um das "*beep*" ist binnen kürzester Zeit ein kleiner Hype entstanden, so dass dieses es bereits auf 8.400 Retweets und fast 20.000 Likes bringt. Und Zufall dürfte dieser exakt fünf Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung eben kaum sein. Ob es schon in den nächsten Tagen oder Wochen oder aber erst zu großen Messen wie der E3 im Sommer Details zum Spiel geben wird, bleibt aber natürlich vorerst weiter abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.