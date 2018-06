Einer der mit Spannung erwarteten Titel auf der E3 2018 war Cyberpunk 2077. Hinter verschlossenen Türen zeigten die Witcher-Macher ihr neues RPG-Highlight, und dabei handelte es sich keineswegs um eine plumpe Demo, die mit dem fertigen Spielt nichts mehr am Hut hat.

Schon häufiger gab es auf der E3 opulente Spielpräsentationen, das finale Ergebnis hielt aber nicht das was es versprach, vor allen Dingen auch in optischer Hinsicht. Bei Cyberpunk 2077 soll das Ganze aber anders laufen, denn die hinter verschlossenen Türen der Presse gezeigten Spielszenen waren keine eigens für die US-Messe gefertigte Demo. Vielmehr war das gezeigte Spielmaterial tatsächlich Teil des Spiels, wie es einmal in den Laden kommen soll.

Laut Marcin Iwinski hat man für die E3 demnach nicht extra etwas gescriptet oder gesondert gebaut. Vielmehr wollte CD Projekt RED Cyberpunk 2077 direkt so zeigen, wie es auch einmal auf den Markt kommt. Die Präsentation zeigte folglich keine künstlich generierten Inhalte, keine Pre-Renderings und keine Fake-Szenen.

Ob Fans diese Demo auch zu Gesicht bekommen werden, ist indes noch nicht bekannt. Laut Iwinski wird CD Projekt RED im August mit Cyberpunk 2077 auch auf der gamescom in Köln vor Ort sein. Es steht aber noch nicht fest, ob das RPG-Highlight öffentlich spielbar sein oder nur wieder hinter verschlossenen Türen gezeigt wird. Und auch ob es sich dann um den gleichen Auszug aus dem Spiel oder aber um eine neue Szene handelt, ist noch nicht bekannt.

Um das opulente Gameplay auf der E3 zeigen zu können, war übrigens auch ein zeimlich leistungsfähiger PC notwendig. Sicher, auf die Entwickler kommt noch viel Optimierungsarbeit zu, aber um den Titel aktuell wie in der präsentierten Form darzustellen, wurde laut dem Entwicklerstudio folgender Rechenknecht eingesetzt:

CPU – Intel i7-8700K – 3.70Ghz

Motherboard – Asus ROG Strix Z370-I Gaming

RAM – G.SKILL Ripjaws V, 2X16GB, 3000Mhz, CL15

Graphics Card – NVIDIA GeForce GTX1080Ti

SSD – Samsung 960 PRO 512GB M.2 PCIe

Power Supply – Corsair SF600 600W

Unsere E3-Meinung von Cyberpunk 2077 könnt ihr euch anbei noch einmal zu Gemüte führen.