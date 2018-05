Das Warten könnte wirklich bald ein Ende haben: Die Anzeichen verdichten sich, dass CD Projekt RED auf der diesjährigen E3 in Los Angeles tatsächlich das neue Sci-Fi-RPG Cyberpunk 2077 zeigen dürfte.

In den vergangenen Monaten nahmen die Gerüchte rund um Cyberpunk 2077 deutlich an Fahrt auf, nachdem sich der offizielle Twitter-Account mit einem simplen *beep* anfangs des Jahres zu Wort gemeldet hatte. Seither hieß es immer wieder, die Rollenspiel-Hoffnung könnte auf der diesjährigen E3 präsentiert werden.

Vor rund drei Monaten wurde dann auch bestätigt, dass sich CD Projekt RED tatsächlich in Los Angeles auf der E3 einfinden wird, von Cyberpunk 2077 war dabei aber noch nicht die Rede. Das hat sich auch heute noch nicht geändert, sprich: die offizielle Bestätigung, dass das Spiel gezeigt wird, fehlt weiterhin. Diese scheint nun aber nur noch eine Formalie zu sein, denn die Anzeichen haben sich deutlich verdichtet.

Grund zur Annahme lieferte nämlich ausgerechnet die offizielle E3-Webseite, auf der kurzzeitig zu lesen war, dass das Entwicklerstudio ein Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One zeigen wird. Der Eintrag war offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und ist mittlerweile wieder verschwunden. Aber um was soll es sich bei diesem RPG handeln, wenn nicht um Cyberpunk 2077? Vor allen Dingen nachdem es monatelang Gerüchte um einen E3-Auftritt des Titels gab, womöglich auch im Rahmen einer der Pressekonferenzen der großen Hersteller. Und wenn sich CD Projekt RED nicht gerade auf Gwent: The Witcher Card Game zurückzieht, das überdies kein waschechtes RPG ist, oder mit The Witcher 4 überrascht, dann ist es wohl in wenigen Wochen mit Cyberpunk 2077 endlich soweit.