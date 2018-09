CD Projekt RED hatte zuletzt ja die umfassende Gameplay-Präsentation der Sci-Fi-RPG-Hoffnung Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Kurze Zeit später wurde jetzt außerdem ein spezieller Modus für den Titel bestätigt, der von der Community angefragt worden war.

Zwar ist der Release von Cyberpunk 2077 noch weit entfernt, langsam aber sicher kommen aber immer mehr Details ans Licht - insbesondere nach der Veröffentlichung der 48-minütigen Gameplay-Demo zu Cyberpunk 2077. So hat die Community auch einen speziellen Modus angefragt, um coole Fotos bzw. Screenshots im Spielverlauf aufnehmen zu können - und sie wurden erhört.

Via Twitter bestätigten die Macher nun, dass Cyberpunk 2077 - wie viele aktuelle Blockbuster auch - ebenfalls über einen Foto-Modus verfügen wird. Damit werden Spieler besondere Ingame-Momente auf besondere Art und Weise im Bild festhalten und entsprechend in Szene setzen können.

Die Bestätigung erfolgt nach einer neuerlichen Rückfrage eines Fans via Twitter, der sich eine Third-Person-Option für Foto-Zwecke wünschte. Dadurch sollte auch der Charakter in der Umgebung von Night City in Szene gesetzt werden können. CD Projekt RED bestätigte in der Folge den Foto-Modus, offenbarte diesbezüglich aber noch keine konkreten Details. Wie umfangreich dieser schlussendlich ausfallen wird, bleibt also zunächst einmal noch abzuwarten.

Unsere Gedanken von der gamescom-Präsentation haben wir in einer aktuellen Cyberpunk 2077 Preview für euch zusammengefasst.