Auf der E3 wurde endlich Cyberpunk 2077 aus dem Hause der Witcher-Macher CD Projekt RED angekündigt. Dabei wurden auch schon Romanzen sowie One-Night-Stands bestätigt. Dass Charaktere dabei gänzlich nackt dargestellt werden, ist nun ebenfalls klar. Die Gründe dafür sind jedoch andere, als vielleicht vermutet.

Cyberpunk 2077 wird euch ausgiebige Romantik-Optionen zu bieten haben, von längeren Beziehungen hin bis zu One-Night-Stands und umgekehrt. "Sex sells" möchte man meinen, und daher verwundert es auch weniger, dass die Macher sehr viel mit Nacktheit im Spielverlauf anstellen wollen. Das hat aber ganz andere Gründe, wie Game Director Adam Badowski nun klarstellt.

"Das ist Cyberpunk, die Leute augmentieren ihren Körper. Daher ist der Körper nicht mehr heilig, es ist profan. Weil die Leute alles Mögliche modifizieren, verlieren sie ihre Verbindung zum Körper, zum Fleisch. Und das ist der Grund, warum wir die Nackheit in so vielen Situationen einsetzen werden", so Badowksi.

Fragen kamen auf der E3 2018 in Zusammenhang mit dem Charakter-Editor auf, welcher Protagonist V gänzlich nackt vor blauem Hintergrund zeigte. Die Genitalien wurden dabei zu Demo-Zwecken noch verpixelt, doch das soll sich im fertigen Spiel ändern.

Aufgrund der von Badowski genannten Gründe wird Nackheit auch in zahlreichen Missionen eine Rolle spielen. Beispielsweise muss V eine entführte Frau retten. Hat es zunächst den Anschein, als wurde sie zufällig ausgewählt und entführt, stellt sich heraus, dass es die Kidnapper auf ihre kybernetischen Teile abgesehen haben. Schlussendlich werdet ihr die Frau nackt in einer Badewanne voller Eis finden. In der aktuellen Spielversion nimmt das Verpixeln der Genitalien noch etwas von der Ernsthaftigkeit der Situation, doch wie gesagt: Das soll sich ja noch ändern.

Zwar hat gerade CD Projekt RED schon häufiger mit Nacktheit in Spielen gearbeitet, aber mit Cyberpunk 2077 scheint man das Thema auf eine neue Spitze zu treiben.