Cyberpunk 2077 soll epische Ausmaße annehmen und nochmal deutlich größer ausfallen als die Witcher-Spiele. Entwickler CD Projekt RED rüstet deshalb noch einmal auf und gründet ein weiteres Studio.

Seit Jahren befindet sich das ambitionierte Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 der Witcher- und Gwent-Macher CD Projekt RED in der Mache. Das Projekt gilt als dermaßen groß, dass der Entwickler nichts dem Zufall überlassen will und nun noch einmal für weitere Unterstützung sorgt: Ein weiteres Studio wurde gegründet!

Die neue Niederlassung trägt den Namen CD Projekt RED Wroclaw und ist im südwestlichen Polen ansässig. Diese wird die bestehenden CD-Projekt-RED-Studios in Warschau und Krakau unterstützen und ebenfalls an Cyberpunk 2077 arbeiten. Zum Start beschäftigt das Studio in der zu den technologisch fortschrittlichsten Städten zählenden Orten des Landes zunächst 18 Mitarbeiter.

Durch den Schritt will CD Projekt RED vor allen Dingen talentierte Entwickler für sich gewinnen, die schwer nach Warschau oder Krakau zu locken gewesen sind. Diese sollen nun ebenfalls dabei helfen, dass Cyberpunk 2077 der Blockbuster wird, der er gegenwärtig zu werden verspricht. Man sei beim neuen Team auch "ziemlich gehypt" was die Arbeit am Spiel betrifft, so Pawel Zawodny, der Leiter des neuen Teams.

Cyberpunk 2077 hat bislang weiterhin noch keinen Release-Termin, im Rahmen der diesjährigen E3 soll es aber endlich handfeste Infos zum Spiel geben.