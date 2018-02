Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers zur Rollenspiel-Hoffnung Cyberpunk 2077 sind mittlerweile fünf Jahre vergangen. Die Anzeichen verdichten sich aber weiter, dass es in diesem Jahr nun endlich handfeste Infos gibt.

Nachdem der Twitter-Account zu Cyberpunk 2077 vor einigen Wochen mit einem simplen *beep* endlich wieder ein Lebenszeichen von sich gab, war die Aufregung groß. Zwar war seither von CD Projekt RED nichts mehr Wesentliches zum Spiel zu hören, es machten im Netz aber bereits Gerüchte die Runde, wonach der neue Titel der Witcher-Macher aber auf der diesjährigen E3 2018 in Los Angeles seinen großen Auftritt haben könnte.

Und dieses Gerücht erhält nun weitere Nahrung, denn mittlerweile lassen sich auch Besuchertickets auf der offiziellen Webseite zur E3 2018 ordern. Passend dazu haben die Organisatoren auch eine erste Liste mit Ausstellern auf der wichtigsten Spielemesse der Welt veröffentlicht. Mit dabei: CD Projekt RED.

Dass die Witcher-Macher also auf der US-Messe vor Ort sein werden, ist damit schonmal bestätigt. Gut möglich also, dass es dann endlich Neuigkeiten zum Sci-Fi-Rollenspiel geben wird, auch wenn dieses namentlich nicht weiter erwähnt wird. Die eingangs erwähnten früheren Spekulationen und die Wortmeldung der Macher selbst lassen aber darauf schließen, dass wohl mehr hinter dem Messeauftritt steckt. Unter anderem war ein richtiger neuer Trailer zum Spiel für die E3 2018 sowie eine Präsentation für Journalisten hinter verschlossenen Türen in Aussicht gestellt worden.

Wir halten euch diesbezüglich über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.