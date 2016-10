Die Veröffentlichung des neuen Titels Cuphead wird nun doch nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen.

Der Plattformer, der von animierten Inhalten aus dem Jahre 1930 inspiriert ist, hinterließ auf der E3 2015 durchaus Eindruck und sollte noch 2016 zu haben sein. Diese Erwartung wird nun aber nicht mehr erfüllt, wie Studio MDHR nun in einem Statement auf der offiziellen Webseite bestätigte.

Man habe sich zwischen einer Verschiebung oder dem Kürzen von Inhalten entscheiden müssen, um den Termin einzuhalten. Eigentlich habe man das Spiel 80 Jahre nach 1936 fertigstellen wollen, doch nun werden es 81 sein, heißt es weiter. Übersetzt: Alle geplanten Inhalte bleiben an Bord, aber um die eigene Vision aufrecht zu erhalten, müsse man den Release auf Mitte 2017 verschieben. Ein konkretes neues Datum gibt es noch nicht.

