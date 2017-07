Das Indie-Darling Cuphead ist bis dato lediglich für PC und Xbox One bestätigt - und dabei wird es auch in Zukunft bleiben. Das gaben die Macher nun bekannt.

Oftmals werden Titel von Drittherstellern ja nur zeitexklusiv auf bestimmten Plattformen angeboten, ehe sie auch für die weiteren wichtigen Konsolen erscheinen. Wer auf ein ähnliches Verfahren bei Cuphead hoffte, wird nun aber enttäuscht.

Das handgezeichnete Koop-Spiel verzückte die Spieler in Scharen und wurde auf der diesjährigen E3 mit einem Termin versehen. Am 29. September soll es auf Windows 10 und Xbox One soweit sein; eine PS4-Fassung wurde beispielsweise noch nicht bestätigt. Und diese wird es auch in Zukunft nicht geben, denn das Spiel ist in diesem Fall wirklich exklusiv auf den genannten Plattformen zu haben.

Cuphead sei wirklich exklusiv für PC und Xbox One; neben der Windows-10-Veröffentlichung werde es nur noch eine Steam-Fassung geben. Außerdem seine eine Mac-Version sowie möglicherweise eine Linux-Portierung denkbar, dann hat es sich aber auch schon. PS4-Spieler müssen also stark sein und auf den potentiellen Indie-Hit vollständig verzichten.