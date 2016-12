Erst kürzlich hat Crytek eine umfassende Neuausrichtung des Unternehmens kommuniziert und im Zuge dessen die Schließung von gleich fünf Niederlassungen bestätigt. Eine davon macht nun als eigenständiges Studio weiter.

Quasi aus der Asche von Crytek Sofia ist nun wieder das Entwicklerstudio Black Sea Games entstanden. Die Niederlassung war neben anderen wie denen in Budapest, Seoul oder Shanghai von Crytek auch aufgrund von Liquiditätsproblemen zuvor geschlossen worden.

Crytek Sofia entstand ursprünglich aus den Black Sea Studios, ehe Crytek diese im Jahr 2008 erwarb. Seither firmierte der Entwickler als Crytek Black Sea und werkelte unter anderem an Knights of Honor, WorldShift und Arena of Fate.

Nun geht man den Schritt zurück und wird wieder unabhängiger Entwickler. Das neue Indie-Studio trägt nun den namen Black Sea Games und wird von Vesselin Handjiev angeführt. Dieser hatte Black Sea ursprünglich auch im Jahr 2001 gegründet. Die Umfirmierung wurde bereits im November angestoßen, was darauf schließen lässt, dass diese schon länger geplant und das Studio von den Restrukturierungsmaßnahmen bei Crytek nicht gänzlich überrasch war. Die Arbeiten an einem bislang noch unangekündigten Spiel sind bei Black Sea Games bereits angelaufen.