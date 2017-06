Etwas überraschend hat Crytek nun einen neuen Teaser-Clip zu Hunt: Showdown veröffentlicht und zudem einen E3-Auftritt des Spiels angekündigt.

Crytek USA hatte im Juni 2014 den Titel Hunt: Horrors of the Gilded Age angekündigt. Seiner Zeit sprach man von einem Free-to-Play-Spiel, das ein kooperatives Spielelement für bis zu vier Spieler bieten sollte und in den 1800er Jahren angesiedelt ist. Spieler sollten sich dabei in zufallsgenerierten Gegnerwellen durchsetzen. Eine geschlossene Beta sollte noch im gleichen Jahr auf dem PC starten, doch im Juli 2014 verlagerte man die Entwicklung von Austin, Texas in das Studio nach Frankfurt.

Dem Studio gehörten unter anderem 35 frühere Entwickler von Vigil Games an, die die ersten beiden Darksiders-Titel entwickelten. In der Folgezeit verschwand das Projekt von der Bildfläche, zumal David Adams, Co-Gründer von Vigil Games, später Crytek USA verließ und zusammen mit anderen Mitarbeitern Gunfire Games gründete.

Crytek jedenfalls hat nun Hunt: Showdown wieder aus dem Hut gezaubert. Mit neuem Namen ist der Titel plötzlich wieder da, es ist aber unklar, welche konkreten Änderungen man im Übrigen noch am Spiel im Vergleich zu früheren Palnung vorgenommen hat. Darüber werden wir jedoch bald mehr wissen, denn der Titel wird auf der diesjährigen E3 in Los Angeles in Kürze einen Auftritt haben; dort soll es eine erste Gameplay-Premiere geben. Diese wird man jedoch ausschließlich ausgewählten Partnern und Medien präsentieren.

In einer Beschreibung heißt es ansonsten bislang nur: "Basierend auf dem zuvor angekündigten Titel Hunt: Horrors of the Gilded Age, hat Crytek das originale Konzept in Hunt: Showdown in eine andere Richtung unter einem neuen Entwicklerteam fortentwickelt." Wir sind gespannt!