Ihr wollt trotz des schönen Wetters am Wochenende lieber zocken und sucht noch nach neuem Spielefutter? Wenn ihr etwas für Strategiespiele übrig habt, dann könnt ihr euch nun einen PC-Titel vorübergehend gänzlich kostenlos sichern.

Im Rahmen einer speziellen Aktion bieten die Strategie-Experten von Paradox Interactive ihr ursprünglich im Jahr 2012 veröffentlichtes Strategiespiel Crusader Kings II vorübergehend kostenlos auf dem PC an. Bei Interesse könnt ihr den entsprechenden Download nun simpel via Steam starten und direkt loslegen; das Spiel ist dann dauerhaft in eurer dortigen Spielebibliothek.

Allerdings solltet ihr schnell sein, denn lange ist dieses kostenlose Angebot nicht mehr gültig. Der Aktionszeitraum läuft bereits am heutigen Samstag, den 07. April 2018 um 19:00 Uhr deutscher Zeit aus, so dass ihr nur noch wenige Stunden Zeit habt.

Bei dieser Gelegenheit wurden übrigens auch die später veröffentlichten DLC-Inhalte und Erweiterungen im Preis gesenkt. Diese sind mit Rabatten von 50 bis 66 Prozent zu haben, so dass ihr euch kostengünstig mit weiterem Strategie-Futter eindecken könnt. Solltet ihr das kostelose Angebot für das Hauptspiel verpasst haben, so könnt ihr euch das Hauptspiel Crusader Kings II für das restliche Wochenende immerhin auch noch mit einem Nachlass von 75 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sichern.