Kurzinfo

Crusader Kings II wirft die Spieler mitten in die Machtkämpfe des mittelalterlichen Europas. Der Spieler übernimmt eine große – oder auch weniger große – Dynastie der Epoche. Das Ziel: Die Sippe und ihren Einfluss in einer Zeit von Unruhe und Aufruhr vermehren. Gute Partien und Eroberungen helfen gleichermaßen, den Machtbereich auszudehnen und sich neue Länder untertan zu machen. Gleichzeitig muss man sich vor vermeintlich loyalen Vasallen und Höflingen in Acht nehmen, die vielleicht schon eine Intrige zum Sturz des Herrscherhauses schmieden.