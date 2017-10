CCP Games trennt sich von zwei seiner Niederlassungen in den USA und in Großbritannien. Doch was bedeutet das für die Zukunft des MMORPG EVE Online?

Wie die isländische Tageszeitung Morgunblaðið berichtet, soll in den kommenden Monaten die Niederlassung in Atlanta, USA geschlossen und die Niederlassung in Newcastle, England verkauft werden. Mehr als Hundert Angestellte sollen davon betroffen sein.

Hintergrund ist dem Bericht zufolge die Entscheidung von CCP Games, die Entwicklung von VR-Projekten zu beenden. EVE: Valkyrie, der VR-Ableger im EVE-Online-Universum, war der erste Versuch des isländischen Studios, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Seit dem Warzone-Update in diesem Jahr kann der Titel allerdings inzwischen auch ohne VR-Equipment gespielt werden.

EVE Online soll von den jüngsten Ereignissen nicht betroffen sein, versichert ein Mitarbeiter im offiziellen Forum: "Das ist natürlich ein wirklich schwieriger Tag für CCP, und es war super schwierig zu sehen, dass viele unserer Freunde und Kollegen ihre Reise mit CCP beenden mussten."

"Das EVE-Online-Entwicklerteam (...) verbleibt in der gleichen Größe und arbeitet in Richtung der gleichen Ziele und Features, die bereits angekündigt wurden", so der CCP-Mitarbeiter weiter. "Wir haben weiter sehr große Pläne für EVE Online und an allem, was wir angekündigt haben, und mehr, wird weiter gearbeitet, in dieser Hinsicht sollten unsere Piloten also keinerlei Bedenken haben."

Weitere Informationen rund um die Zukunft von CCP Games im Allgemeinen und EVE: Valkyrie im Speziellen sollen in Kürze bekannt gegeben.