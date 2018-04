Mit Battle Royale hat PUBG einen Trend gesetzt, der nun viele Nachahmer und neue Konkurrenten nach sich zieht. Am besten hat das bislang Fortnite aus dem Hause Epic Games gemacht, das bisweilen erfolgreicher ist als das Original. Auch Crossout springt jetzt auf den Zug auf.

Seit Mai 2017 ist Crossout offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und um sich weiterhin am Markt zu behaupten, haben die Macher von Targem Games und Gaijin Entertainment den Titel nun mit einem neuen Battle-Royale-Modus ausgestattet. Diese neue PvP-Option erhält per kostenfreiem Update Einzug in das Actionspiel und will so PUBG und Fortnite Konkurrenz machen.

Allerdings: Der Battle-Royale-Modus in Crossout fällt insgesamt eine Nummer kleiner aus als bei der namhaften Konkurrenz, denn im postapokalyptischen Fahrzeug-Shooter dürfen sich hier maximal 32 Spieler auf der neuen Karte "Blood Rocks" bekriegen. Diese Map ist aber trotzdem die bislang größte Karte im Titel; der Umfang fällt 16 Mal größer aus als die durchschnittliche PvP-Map.

Wie für den Spielmodus üblich, müsst ihr euch auf der Karte nach neuer Bewaffnung und in diesem Fall auch Ausrüstung zur Verbesserung des eigenen Fahrzeugs umschauen. Die Partie endet, wenn am Schluss ein einziger Spieler übrig bleibt und alle anderen bezwungen sind.

Zu Beginn der Schlacht stehen alle Spieler vor der gleichen Ausgangslage. Nur mit einem leichten Buggy ohne Bewaffnung oder Ausrüstung ausgestattet, müssen ihr das Schlachtfeld nach nützlichen Gegenständen wie Kettensägen, Raketenwerfern, Tarnfeldgeneratoren und mehr absuchen. Wird ein Gegenstand aufgehoben, wird er automatisch an das eigene Fahrzeug angebracht, das insgesamt bis zu zwei Feuerwaffen, eine Nahkampfwaffe und ein Zusatzmodul tragen kann. Installierte Ausrüstung kann jederzeit für eines der vielen anderen Gegenstände ausgetauscht werden, die während des gesamten Gefechts gefunden werden können. Die Buggies können im Gegensatz zu den regulären Gefechten in Crossout hier aber ihre Reifen nicht verlieren. Um einen Gegner auszuschalten, ist die vollständige Zerstörung des Fahrzeugs notwendig.