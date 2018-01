Creative Technology Ltd gibt heute die Erhältlichkeit der Creative Pebble-Lautsprecher für den Anschluss an PCs und Botebooks via USB bekannt.

In der Form eines glatten Kieselsteins, wie sie sich in japanischen Steingärten finden, sind die kugeligen Pebble-Lautsprecher ein kleiner, aber feiner Hingucker für den Schreibtisch. Mit ihrer um 45° geneigten, speziell abgestimmten Fernfeld-Treiberlösung, die zudem nach hinten gerichtete passive Strahler einsetzt, sollen die Pebble-Lautsprecher trotz ihrer geringen Größe eine detaillierte Hörerfahrung bieten.

Pebbles lassen sich mühelos an PCs und Laptops betreiben und beziehen ihren Strom über ein USB-Kabel – ohne den Bedarf für einen Netzadapter. Die Lautstärke der Pebbles lässt sich am Regler vorn am rechten Lautsprecher einstellen. Die Lautsprecher sind in Weiß und Schwarz erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen: 11,4cm-Kugel

Treiber: 2 x 2” Vollspektrum-Treiber mit 2 x 4,5“ x 3,5“ passiven elliptischen Strahlern

Ausgangsleistung: 2,2 W RMS pro Kanal

Rauschabstand: 86 dB

Frequenzumfang: 50 Hz bis 20 kHz

Der Creative Pebble ist ab sofort zum Preis von 24,99 EUR auf Creative.com erhältlich.