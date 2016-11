Das Studio Creative Assembly arbeitet an einem weiteren Ableger der Total-War-Reihe. Dieses soll in einer komplett neuen Ära spielen.

Die Entwickler von Creative Assembly arbeiten an einem neuen Titel der Total-War-Reihe. In einem Interview verkündete der Brand Director Rob Batholomew, dass der nächste Ableger in einer bisher unberührten Ära spielen werde. Auch Creative Director Mike Simpson bestätigte, dass an etwas komplett Neuem gearbeitet werde. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekanntgegeben.

Das Entwicklerstudio ist in fünf verschiedene interne Teams aufgeteilt. Derzeit befinden sich zwei Nachfolger zu Total War: Warhammer und Halo Wars 2 in Entwicklung. Man darf also gespannt sein in welcher Epoche der angekündigte Ableger spielen wird.