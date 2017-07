Crash Bandicoot war immer der PlayStation exklusiv vorbehalten, die aktuelle HD-Neuauflage früherer Teile in Form der Crash Bandicoot N.Sane Trilogy könnte nun aber auch auf Microsofts Xbox One aufschlagen.

Im Netz sind neue Hinweise aufgetaucht, dass die Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, eine HD-Neuauflage der früheren Teile der Kult-Reihe, künftig auch für die Xbox One erscheinen könnte. Bis dato ist das Spiel exklusiv für Sonys PlayStation 4 erhältlich; ob das auch zukünftig so bleiben wird, ist von offizieller Seite aus weiter offen.

Vermutlich etwas unbeabsichtigt gibt es nun aber neue Hinweise aus dem Hause von Entwickler Vicarious Visions. Dort ist auch Artist Kara Zisa angestellt, die am überarbeiteten User Interface des Spiels mitwirkte. Jetzt wo der Titel für die PS4 veröffentlicht wurde, hat sie einige ihrer Arbeiten im Netz im Rahmen ihres Portfolios veröffentlicht. Mit dabei ist aber auch ein etwas pikanter Screenshot.

Dieser zeit die Ingame-Menüs, wobei allerdings nicht die klassischen PlayStation-Buttons für die Menüführung verwendet werden. Stattdessen sind die Buttons "A" und "B" zu sehen, die sich ganz klar nicht auf einen DualShock 4 beziehen, sondern vielmehr klassische Xbox-Steuerungselemente darstellen.

Seitdem die Meldung zum Thema die Runde im Netz macht, wurden die Arbeiten von Kara Zisa wieder aus dem Netz entfernt - doch das Internet vergisst so etwas nunmal nicht. Die Existenz des Materials kann also zumindest schon einmal nicht bestritten werden. Gut möglich also, dass uns in dieser Form ein Hinweis auf eine lediglich Zeitexklusivität vorgelegt wurde. Ob und wann eine Xbox-One-Version von Crash Bandicoot N.Sane Trilogy aber tatsächlich erscheint, bleibt zunächst abzuwarten.