Wer ein Faible für den Kult-Charakter Crash Bandicoot hat, der kann sich nun eine neue Figur ordern und sich diese zuhause in den Schrank stellen.

So hat First 4 Figures passend zum jüngst erfolgten PS4-Release von Crash Bandicoot N.Sane Trilogy nun eine Umsetzung des Kult-Charakters als Figur bzw. Statue angekündigt. Die neun Zoll große PVC-Figur kommt in einer Premium-Box sowie einer entsprechenden Authentication Card daher.

Bestellungen sind über die offizielle Webseite möglich, wo ihr für die Figur allerdings 89,99 Dollar berappen müsst. Vorbesteller müssen dabei schonmal 45 US-Dollar vorab hinterlegen, können sich dafür aber auch die Deluxe Edition exklusiv bei den Machern bestellen. Die handgemalte Figur wird im Übrigen aber später als reguläre Fassung auch bei ausgewählten Händlern zu haben sein. Der Release ist für August 2017 geplant.