Es ist keine Einbildung, dass Spieler das Remake von Crash Bandicoot schwieriger finden als das rund 20 Jahre alte Original. Activision erklärt nun, woran es liegt.

Nun steht offiziell fest, was die Spieler der Crash Bandicoot N.Sane Trilogy schon längst wussten: Das Remake von Crash Bandicoot ist schwerer als sein Original.

In einem Blogeintrag bestätigt Kevin Kelly, Editorial Manager bei Activision, dass in der Neuauflage Sprungverhalten und Kollisionsabfrage anders sind als in den ursprünglichen Spielen. "Bestimmte Sprünge benötigen mehr Präzision als im Original", erklärt Kelly. Besonders gelte das für den ersten Teil. Entwickler Vicarious Visions habe das Handling von Crash Bandicoot 3: Warped als Ausgangspunkt für die gesamte Trilogie genommen, da man die Steuerung dieses Teils für die beste hielt. Bei der Anpassung an die Vorgänger, insbesondere das Debüt, hätten sich dann die angesprochenen Veränderungen ergeben.

Neueinsteigern legt Kelly daher nahe, zuerst die Teile 2 und 3 zu spielen, um sich mit der Steuerung vertraut zu machen und somit auf das schwerere Crash Bandicoot vorbereitet zu sein. Kenner des Originals könne das veränderte Handling dagegen vor eine neue Herausforderung stellen, mit der sie nicht gerechnet hätten.