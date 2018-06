Mit großen Hoffnungen und Erwartungen war Crackdown 3 im Jahr 2014 angekündigt worden. Seither gab es viele Verschiebungen und auch sonst hat sich Einiges geändert.

Serienschöpfer Dave Jones war bei der ursprünglichen Ankündigung von Crackdown 3 eines der wichtigsten und prominentesten Gesichter, schließlich sollte er auch als Creative Director maßgeblich am neuen Teil mitwirken. Sowohl das Technik-Unternehmen Cloudgine mit der Cloud-Technik, die die massive Zerstörungswut im Spiel antreiben sollte, als auch das Entwicklerstudio Reagent Games wurden jeweils von Jones gegründet. Seither hat sich viel getan.

Nicht nur wurde Crackdown 3 mehrmals verschoben, zuletzt bekanntermaßen auf Februar 2019 -, auch bei den Verantwortlichen hat sich viel geändert. Cloudgine gehört mittlerweile Epic Games, nachdem diese das Unternehmen im Januar aufgekauft haben. Jones ist nicht mehr länger beim Entwicklerstudio Reagent Games tätig sondern werkelt als Cloud & eSport Strategist bei Epic Games.

Das fällt wiederum in Bezug auf Crackdown 3 ohnehin nicht mehr ins Gewicht, denn am Actionspiel für PC und Xbox One arbeitet das einstige Lead-Studio Reagent Games ohnehin nicht mehr mit. Wie Matt Booty, Head der Microsoft Studios, anlässlich der E3 2018 in Los Angeles bestätigte, ist mittlerweile Sumo Digital für die Fertigstellung des Titels verantwortlich. Kurzum: Bei der Entwicklung von Crackdown 3 lief wahrlich nicht alles rund.

Booty wollte sich im Gespräch mit den Kollegen von Polygon jedoch nicht dazu äußern, ob weiterhin die Cloudgine-Technik zum Einsatz kommen wird. Die physikbasierten Zerstörungen sollen aber weiterhin in großem Umfang im Multiplayer möglich sein; weitere Details soll es im Jahresverlauf geben.

Während Dave Jones und Reagent Games nicht mehr an Crackdown 3 arbeiten, bezeichnete Booty indes Sumo Digital als "Hauptpartner" in Bezug auf das Spiel.