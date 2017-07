Auf der San Diego Comic-Con soll es bekanntermaßen neue Infos zum Xbox-One-Titel Crackdown 3 geben. Bereits im Vorfeld gibt es erste Infohappen zur Größe der Spielwelt.

Lange war es still um den Open-World-Shooter Crackdown 3 geworden, ehe dieser auf der E3 2017 zu sehen war. Ausführlicher wird man sich zum Titel in Kürze auf der San Diego Comic-Con äußern, doch schon im Vorfeld ließ sich Design Director Clint Bundrick einige Infos zur Spielwelt entlocken.

In einem Interview sagte Bundrick nun aus, dass man mit der Entwicklung länger beschäftigt war, als man zunächst gedacht hatte. Das hänge auch mit den Ambitionen zusammen, die man mit dem Titel habe. Dies lasse sich unter anderem auch an der Größe der Spielwelt ablesen, die tatsächlich doppelt so groß ausfallen wird, wie noch im ersten Spiel der Reihe.

Die Angabe meine damit nicht nur die Laufstrecke zwischen den entferntesten Punkten der offenen Spielwelt, sondern laut Bundrick auch die Größe der höchsten Gebäude. Insgesamt werde man sich im neuen Teil auch mehr auf vertikaleres Gameplay konzentrieren; Spielern werde man zur entsprechenden Navigation auch die nötigen Tools dazu an die Hand geben.