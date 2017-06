Bei Microsoft nahm in diesem Jahr Crackdown 3 auch eine größere Rolle auf der E3 ein. Zum Ende der Messe wurde nun auch ein neuer spielbarer Charakter bestätigt.

Entwickler Reagent Games bestätigte zum Ende der diesjährigen E3 in Los Angeles, dass Terry Crews aus "Brooklyn Nine-five" und "Old Spice" in spielbarer Form in Crackdown 3 vertreten sein wird.

Design Director Garett Wilson diesbezüglich: "Er wird ein spielbarer Charakter sein. Ich denke es ist ok, wenn ich euch das jetzt sage. Aber ich sollte vielleicht noch nicht viel mehr verraten. Aber er ist definitiv ein spielbarer Charakter und er ist ein Charakter, der in der Erzählung eine Rolle spielt, so dass ihr ihn in der Eröffnungssequenz usw. sehen werdet."

Die Initiative, im Spiel auftauchen zu wollen, ging laut Wilson sogar von Terry Crews selbst aus. Und man habe entschieden, dass das in Form eines Agenten funktionieren könne.