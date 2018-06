Immer noch hat das einst auf der E3 bei der Ankündigung gehypte Crackdown 3 keinen Release-Termin und immer wieder kommen Gerüchte auf, das Spiel könnte womöglich eingestellt worden sein. Diesbezüglich hat sich nun abermals Microsoft zu Wort gemeldet.

Weiter gibt es keinen Release-Termin für das Xbox-Exklusivspiel Crackdown 3, doch Gerüchte, dass den Titel ein ähnliches Schicksal wie Scalebound ereilt haben und dieser eingestellt worden sein könnte, entsprechen nicht der Wahrheit. Das hat Microsoft in Person von Xbox Marketing Head Aaron Greenberg nun noch einmal via Twitter betont.

Zuletzt hatte die spanische Niederlassung von Amazon schlicht die Vorbestellungen des Xbox-Titels einfach storniert. Die Befürchtungen der Spieler waren daher groß, Crackdown 3 könnte eingestellt worden sein. Dem ist aber laut Greenberg nicht so.

"Das Team arbeitet weiterhin hart für unsere Fans an dem Spiel. Ihr solltet Amazon direkt kontaktieren was die Fragen in Bezug auf die Bestellungen dort betrifft", so Greenberg. Im weiteren Verlauf bestätigte er dann auch noch, dass die Stornierung der Vorbestellungen eines "technischen Problems bei Amazon" geschuldet gewesen seien, das nun behoben wird.

Bleibt zu hoffen, dass Microsoft dann spätestens zur E3 2018 endlich auch einen Release-Termin für Crackdown 3 nennt. Ursprünglich hätte das Action-Epos nämlich zeitgleich mit der Xbox One X im November letzten Jahres erscheinen sollen.