Crackdown 3 war auch auf der diesjährigen E3 zu sehen, nahm bei Microsoft aber nicht den Stellenwert ein, den man vielleicht im Vorfeld vermutet hätte. Das könnte sich nun womöglich im Rahmen der San Diego Comic-Con ändern.

In diesem Monat findet die San Diego Comic-Con statt und auch Microsoft wird auf dem Event vor Ort sein. Nun wurde angekündigt, dass es dort auch ein Panel mit Senior Narrative Designer Dave Mongan, Senior Art Director Dave Johnson und Design Director Clint Bundrick rund um Crackdown 3 geben wird. So sollen einige Einblicke hinter die Kulissen des Spiels gewährt werden.

Damit aber nicht genug, denn weiterhin kündigte man "aufregende Neuigkeiten" zum Titel für die SDCC an. Worum es sich dabei konkret handeln könnte, ist noch nicht bekannt. Aufschluss dürfte das angesprochene Panel geben, das am Samstag, den 22. Juli 2017 um 11:00 Uhr Ortszeit stattfindet.

Crackdown 3 wird am 07. November 2017 für Xbox One und Xbox One X erscheinen.