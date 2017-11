Dass es bei diesem Trailer eigentlich um ein Counter-Strike:-Global-Offensive-Turnier geht, kann man bei all den Kurven leicht aus den Augen verlieren. Denn was eigentlich für den FCDB-Cup in Minsk werben soll, sieht eher wie der Einblick in ein Bordell aus.

In den vergangenen Tagen, am 25. und 26. November fand im weißrussischen Minsk der FCDP-Cup statt, bei dem die e-Sportler zeigen konnten, wer der beste ist. Doch die Veranstalter warben im Vorfeld mit einem Trailer, der so plump auf Erotik setzt, dass man sich fragt, ob der Zuschauer vor lauter halbnackten Oberweiten und Gesäßen in Strapsen überhaupt noch weiß, dass es hier eigentlich nicht um eine Pornoseite, sondern um ein e-Sport-Turnier geht. Denn sobald der junge Mann die VR-Brille überzieht, könnte man genauso gut davon ausgehen, dass hier für VR-Porn geworben wird.

In anderen Sportarten befinden sich die leicht bekleideten Damen allmählich schon wieder auf dem Rückzug, nun scheint man im e-Sport die Chance zu ergreifen, um mit falschen Versprechungen auf sich aufmerksam zu machen. Merklich richtet sich der Trailer vom Veranstalter Dynamo Brest vor allem an Jugendliche, die besonders empfänglich für derartiges Marketing sind. Ob Counter-Strike: Global Offensive es wirklich nötig hätte, vom Veranstalter so behandelt zu werden, um Aufmerksamkeit zu erhalten? Eher nicht, oder?

Mal abgesehen vom schlechten Ruf, den die Branche durch dererlei Sexismus immer wieder "genießt", ist es auch einfach ein schlechtes Signal an weibliche Turnierteilnehmerinnen, deren Leistungen so leicht in den Hintergrund rücken. Was haltet ihr von dem Trailer?