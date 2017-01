Der Trend, dass sich professionelle Sportteams nun auch mit eSports-Teams eindecken, hält ungebrochen an. Der neueste Vertreter kommt nun aus Dänemark.

Der dänische Profiverein FC Kopenhagen steigt nun ebenfalls in des professionelle eSports-Geschäft ein. Dank einer Partnerschaft mit der Entertainment-Firma Nordisk Film möchte man künftig den eSports-Bereich im Verein etablieren. Überraschenderweise hat man sich hierfür aber kein FIFA-Team ausgesucht, das ja im Grunde sehr gut passen würde.

Stattdessen hat der FC Kopenhagen nun ein professionelles Top-Team in Counter-Strike. Hierzu hat man das frühere Team Dignitas per Vertrag für zwei Jahre verpflichtet. Innerhalb der neuen North-Organisation wird die neue Counter-Strike-Abteilung erstmals am 27. Januar im ELeague Major Tournament in Atlanta antreten.

Dignitas war zuvor im September vom NBA-Team Philadelphia 76ers erworben worden, später liefen aber die Verträge der dänischen Team-Mitglieder zum Ende des Jahres 2016 aus.