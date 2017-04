Während dem chinesischen Launch-Event zu Counter-Strike: Global Offensive gab es viele neue Informationen zum First-Person-Taktik-Shooter. Unter anderem bekommt der Titel eine neue Grafik-Engine spendiert und eine neue Operation wartet auf euch.

Counter-Strike: Global Offensive erscheint in Kürze auch in China. Auf dem dazugehörigen Release-Event gab es eine kleine Präsentation von Valve über die Zukunft des beliebten First-Person-Shooters. Die größte Überraschung dabei: Counter-Strike: GO wechselt demnächst auf die Source-2-Engine. Dieselbe nutzt Valve derzeit auch für das Moba Dota 2.

Der Wechsel auf die Source 2-Engine bringt auch einige weitere Änderungen mit. So wird man die Benutzeroberfläche Panorama UI demnächst auch in Counter-Strike: GO antreffen. Außerdem bestätigte Valve noch einmal, dass man hart gegen Cheater vorgehen wird und eine lernende Software einsetzt, die den Übeltätern immer besser auf die Spur kommen soll.

Auf dem Event wurde auch eine neue Operation angekündigt. Erscheinen soll sie im Sommer diesen Jahres. Weitere Informationen, wie das Setting oder der Name der neuen Operation fehlen noch komplett. Auch ist unklar, ob die genannten Neuerungen mit der Veröffentlichung von Counter-Strike: GO in China am 18. April an den Start gehen oder noch länger auf sich warten lassen.