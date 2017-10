Eine klassische, beliebte Map wird bald in überarbeiteter Form ihren Weg in Counter-Strike: Global Offensive finden.

Valve wird bald eine aktualisierte und verbesserte Version der klassischen Karte Dust2 in Counter-Strike: Global Offensive veröffentlichen. Die Map wurde vor einer Weile aus dem kompetitiven Spiel entfernt. Es sieht ganz so aus, als kennen wir nun den Grund für diese Maßnahme. Valve hat noch nicht zu viele Details verraten, nur dass die neue Version von Dust2 bald für Beta-Tester bereitstünde.

Es könnte sich lediglich um ein visuelles Update handeln, aber wir werden wohl auf die Beta warten müssen, um weitere Änderungen feststellen zu können. Ähnlich ist Valve mit der beliebten Map Inferno vorgegangen. Auch wenn sich grundlegend nichts an der Gestaltung der Karte änderte, wurden an vielen Stellen enorme optische Verbesserungen vorgenommen.

Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy